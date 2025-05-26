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Шеф-повар раскрыл секреты идеального бульона

Pravda.Ru: для создания идеального бульона не нужно сливать воду
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Shutterstock/Gorloff-KV

Для создания идеального бульона важно не сливать воду после первого закипания мяса. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

По его словам, стоит также удалить всю пену, которая появляется на поверхности при варке, чтобы бульон оставался прозрачным. Кроме того, он посоветовал обращать внимание на качество ингредиентов и выбирать хорошее мясо.

«Таким образом, чтобы приготовить вкусный и полезный бульон, нужно правильно выбрать ингредиенты и следовать простым, но важным рекомендациям», — отметили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что костный бульон может уменьшить остеопороз, а также обладает противовоспалительными свойствами. По их словам, в этом блюде содержится большое количество полезных веществ, включая коллаген, который приносит пользу для здоровья суставов, кожи и волос. Кроме того, глюкозамин и хондроитин в составе такого бульона способствуют регенерации суставов, кальций, магний и фосфор — поддерживают прочность и соответствующую структуру костей.

Ранее была названа опасность супов для здоровья.

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