Россиянам рассказали о пользе костного бульона для здоровья

Костный бульон может уменьшить остеопороз, а также обладает противовоспалительными свойствами. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, в этом блюде содержится большое количество полезных веществ, включая коллаген, который приносит пользу для здоровья суставов, кожи и волос. Кроме того, глюкозамин и хондроитин в составе такого бульона способствуют регенерации суставов, кальций, магний и фосфор — поддерживают прочность и соответствующую структуру костей.

«Помимо других полезных веществ и элементов, воспаление в организме помогают устранить аминокислоты, которые предлагает нам бульон в довольно большом количестве. Речь идет прежде всего о глицине, глутамине и пролине», — добавили в сообщении.

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников до этого говорил, что в российских магазинах начали продавать костный бульон, который якобы полезен для здоровья и способен излечить от многих заболеваний. Однако на самом деле в нем больше вреда, так как такой продукт является источником огромного количества холестерина, убежден он.

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