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В России оценили идею запретить фотошоп на сайтах знакомств

360.ru: владельцы сайтов знакомств РФ не поддержали запрет на фотошоп
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Shutterstock

В Госдуме призвали запретить россиянам публиковать отретушированные фотографии на сайтах и в приложениях для знакомств. Однако эта идея не проработана до конца, так как приравнять к «тюнингу» внешности можно и обычную косметику, заявил 360.ru гендиректор сервиса знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий.

Предложение депутатов эксперт объяснил желанием сделать анкеты россиян на подобных сайтах максимально настоящими, отметив, что в отрасли это поддерживают. Он напомнил, что проблемой являются также ситуации, когда пользователи публикуют свои снимки, сделанные в юном возрасте, – это тоже противоречит объективной картине.

«Также девушки зачастую готовятся к фото с помощью косметики — небольшой тюнинг, скажем так. Но это тоже настоящая фотография», — отметил специалист.

Это означает, что инициатива не проработана до конца, так как не предусматривает борьбу с такими нарушениями, отметил он.

Объявление фотошопа нарушением можно сравнить с запретом на использование тонального крема, отметила в свою очередь соосновательница сервиса Twinby Вероника Яковлева. Она подчеркнула, что сегодня смартфоны обычно ставят легкий фильтр и сглаживают кожу уже на моменте съемки – для этого не нужно отдельно открывать фотошоп.

«Рациональный путь — не запрещать, а информировать. Если снимок существенно изменен или создан нейросетью, сервис может сообщить об этом пользователю», — заключила эксперт.

До этого в МВД России заявили, что считают целесообразным использование функций «Госуслуг» на сайтах знакомств, прокомментировав так соответствующую инициативу депутатов Госдумы, призвавших ставить на сайтах знакомств пометку о судимости по девяти статьям. Чтобы защитить пользователей от потенциальных насилия и мошенничества, они также хотели создать закрытый спецреестр лиц с непогашенными судимостями за преступления в отношении супругов, партнеров, сожителей и других членов семьи и интегрировать его на онлайн-платформы знакомств.

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