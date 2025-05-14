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В МВД оценили идею использовать функции «Госуслуг» на сайтах знакомств

МВД сочло целесообразным использовать функционал «Госуслуг» на сайтах знакомств
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РИА Новости

МВД России считает целесообразным использование функций «Госуслуг» на сайтах знакомств, передает ТАСС.

В апреле с предложением ставить на сайтах знакомств пометку о судимости по девяти статьям выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Ярослав Самылин — они направили соответствующую инициативу главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Чтобы защитить пользователей от потенциальных насилия и мошенничества, они также хотели создать закрытый спецреестр лиц с непогашенными судимостями за преступления в отношении супругов, партнеров, сожителей и других членов семьи и интегрировать его на онлайн-платформы знакомств.

«В настоящее время Минцифры России совместно с МВД России проводятся мероприятия по запуску витрины данных, содержащей сведения о наличии (отсутствии) судимости, и созданию на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) сервиса, позволяющего уполномоченным органам и организациям получать указанные сведения в режиме «да/нет», — ответил на инициативу депутатов замминистра Виталий Шулика.

Как уточняется, при регистрации на сервисах знакомств имеет смысл использовать функционал «Госуслуг».

Ранее сваха одобрила создание реестра женатых мужчин в России.

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