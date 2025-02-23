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Некурящих людей чаще приглашают на свидания, выяснили ученые

TAI: некурящих чаще зовут в видеочаты и на личные встречи на сайтах знакомств
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Американские ученые из Мемфисского университета раскрыли неизвестные закономерности в поведении пользователей приложений для знакомств. Оказалось, что некурящие люди чаще получают приглашения в видеочаты и на встречи в реальной жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Telematics and Informatics (TAI).

Команда провела эксперимент с участием 250 человек, используя сгенерированные профили на дейтинговой платформе. Добровольцы оценивали профили по различным критериям, включая отношение к курению, вакцинацию от COVID-19 и пол.

Результаты показали, что профили некурящих получали больше приглашений в видеочаты. Кроме того, участники-мужчины чаще предлагали офлайн-встречи, чем женщины.

Также выяснилось, что статус вакцинации от COVID-19 не играл значимой роли при общении между пользователями сайтов знакомств.

Ученые планируют продолжить изучение факторов, влияющих на онлайн-знакомства, чтобы лучше понять, как люди строят отношения в цифровую эпоху.

Исследование подчеркивает, что даже в мире алгоритмов и фотофильтров традиционные сигналы, такие как статус курения, продолжают играть важную роль в выборе партнера.

Ранее ученые узнали критерии, по которым мужчины и женщины выбирают себе пару.

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