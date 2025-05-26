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Синоптик объяснил аномальное тепло в Москве

Вильфанд: аномальное тепло в Москве на этой неделе связано с антициклоном
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

На этой неделе в Москве прогнозируется аномально высокая температура. Это связано с воздействием антициклона, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что в течение ближайших семи дней температура воздуха будет превышать многолетние значения на 6°C.

«Эта ситуация создается под воздействием антициклона, находящегося к востоку от столицы, который блокирует перенос воздушных масс с запада и приводит к такой летней погоде», — сказал он, отметив, что это характерно для погоды в июле.

Днем ожидается до 27-30°C. Осадков в течение недели не ожидается.

Воскресенье, 25 мая, стало самым теплым днем с начала весны и года в Москве, рассказал накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, к 14:00 температура воздуха преодолела отметку в 27°C, что на 6°C превышает климатическую норму. При этом рекорд для 25 мая был установлен 20 лет назад. Тогда столбик термометра показал 31,5°C.

Ранее астроном раскрыл тайну огромной огненной «птицы» над Солнцем.

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