Россиянам напомнили о повышении детских выплат в июне

С 1 июня в России повысят единое пособие на детей для некоторых категорий населения. Предоставляться выплата по-прежнему будет на один год, жителям необходимо регулярно подтверждать право на нее, отметил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Повышение пособия затронет россиян, у которых завершается срок ранее назначенной выплаты, – они в этом году будут подавать заявление на ее продление. При этом основанием для роста пособия станет уменьшение среднедушевого дохода семьи. Так, например, раньше выплачивалась половина прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе, а теперь при ухудшении финансовой ситуации размер выплат должен поменяться с 50% до 75-100%, отметил депутат.

Уточнение затронет и семьи с новорожденными детьми, добавил Говырин.

«Если в семье, уже получающей пособие, рождается еще один ребенок, то выплата на него назначается автоматически, в том же размере, что и на старших детей, — пояснил он. — Основанием для назначения пособия выступает совокупный доход семьи, не превышающий величину регионального прожиточного минимума, действующую на дату обращения».

Что касается выплат для беременных женщин, то тут размер выплат рассчитывается исходя из иного показателя – минимума для трудоспособного населения, заключил парламентарий.

Напомним, в этом году условия начисления единого пособия на детей в 2025 году изменились. В том числе нововведения затронули параметры оценки нуждаемости, а механизм оформления выплат стал проще. Так, изменился влияющий на вопрос начисления пособия размер МРОТ – с января он составляет 22 440 рублей. Кроме того, изменения коснулись оценки нуждаемости – теперь не учитываются госвыплаты участникам боевых действий и их семьям. Это же касается размера компенсации на ремонт частных домов не вернувшихся военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в России хотят ускорить выплату пособий участникам СВО, получившим ранения.