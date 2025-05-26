В Госдуме сообщили об увеличении с 1 июня выплат на детей

С 1 июня для части российских семей увеличатся выплаты на детей. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы РФ Алексей Говырин.

Он уточнил, что это произойдет не из-за изменения законов, а в рамках механизма ежегодного перерасчета единого пособия. Пособие выплачивается родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в женской консультации на сроке беременности не менее шести недель.

Парламентарий отметил, что размер выплаты находится в зависимости от среднего дохода на одного члена семьи и может составлять 50, 75 или 100% от действующего в регионе прожиточного минимума на ребенка. Поэтому если за прошедший год финансовое положение семьи ухудшилось, то выплата может увеличиться. Такой пересчет проводится без дополнительных заявлений, заявителю следует лишь предоставить достоверные сведения и подтверждающие документы.

24 мая сообщалось, что Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, направленный на увеличение пособий по беременности для обучающихся женщин.

Ранее в Госдуме выступили против инициативы увеличения пособия по уходу за ребенком.