Россиянам объяснили, как перестать прокрастинировать на работе

Прокрастинация на рабочем месте — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются специалисты разных уровней. Иногда специалисты намеренно откладывают трудные дела намеренно, чтобы не показаться некомпетентными и сохранить положительный имидж в коллективе, но чаще всего прокрастинация связана с неверной мотивацией и организацией рабочего процесса, рассказала «Газете.Ru» Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra.

Первая рекомендация, чтобы избегать прокрастинации, — разделяйте задачи на конкретные этапы.

«Часто мы откладываем дела, потому что не понимаем, как их делать. Чтобы избежать этого, выпишите все задачи и разделите их на 3-5 простых шагов, которые можно выполнять один за другим. Такой подход помогает контролировать процесс и поддерживать мотивацию, так как каждый завершенный этап — это ощутимый результат. А быстрый дофамин от вычеркивания задач поднимает настроение и придает сил», — объяснила она.

Вторая — начинайте день с самой важной задачи.

«Чтобы лучше сосредоточиться на важных делах, можно использовать разные способы управления временем. Например, метод «1-2-3»: за день делайте одно сложное, три средних и пять простых задач. Или распределяйте рабочие дни по темам — например, в понедельник занимаетесь отчетами, а во вторник — стратегическими задачами. Еще один популярный способ организации своего рабочего времени «помодоро»: работать 25 минут, потом делать 5 минут перерыва», — отметила эксперт.

Третья — связывайте задачи с карьерными целями.

«Когда связь между повседневной работой и долгосрочными планами становится явной, задачи перестают казаться рутинными или бессмысленными. Это помогает сохранять концентрацию даже при выполнении сложных или монотонных заданий. Кроме того, такой подход помогает развить компетенции, которые важны для вашего карьерного продвижения. А это каждую выполненную задачу шагом к успеху и укрепляет уверенность в собственных силах», — посоветовала она.

Четвертая — следуйте правилу двух минут.

«Если задача занимает меньше двух минут, выполните ее сразу — не откладывайте на потом. Этот простой принцип помогает быстро разгрузить список мелких дел, которые в противном случае накапливаются и создают ощущение перегруженности. Быстрое выполнение таких задач освобождает ум и рабочее пространство, позволяя сосредоточиться на более важных и сложных проектах. Кроме того, регулярное применение этого правила формирует привычку действовать сразу, что снижает риск прокрастинации и повышает общую эффективность работы», — сказала Абгарян.

Пятая — создайте пространство для полного погружения в задачу.

«Если сложно подступиться к важной задаче, уберите со стола лишние предметы, которые могут отвлекать и создавать визуальный шум — аксессуары, канцелярию, стопки документов или книг, гирлянды. Отключите уведомления или поставьте их на беззвучный режим. Если вокруг шумно, попробуйте работать в переговорной комнате или наденьте наушники с шумоподавлением. Так будет легче сосредоточиться и быстрее включиться в работу», — считает она.

Шестая — договоритесь с собой.

«Когда возникает желание отложить задачу, попробуйте не полностью откладывать ее на потом, а посвятите ей лишь пару минут. Часто оказывается, что начать работать проще, чем ожидалось. Также можно мотивировать себя обещанием награды после выполнения задачи. И самое важное — даже если собраться перед выполнением важной задачи бывает трудно, не вините себя. Негативные эмоции могут лишь отдалить от реализации поставленной цели», — резюмировала эксперт.

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