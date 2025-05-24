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В Канны вернулось электричество

В Каннах восстановлили электроснабжение, фестиваль продолжится в обычном режиме
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Stephane Mahe/Reuters

Во Франции в департаменте Приморские Альпы, где проходит закрытие Каннского кинофестиваля, восстановили подачу электроэнергии. Об этом сообщает TV5Monde со ссылкой на оператора системы электропередачи RTE.

Как уточняется, свет вернулся во все 160 тыс. обесточенных домов около 17:00 (16:00 мск). Организаторы фестиваля заявили, мероприятие продолжится в обычном режиме.

Отключение электричества произошло утром. Полиция региона Приморские Альпы заявила, что причиной отключения электричества стали два поджога, которые правоохранители назвали «злонамеренными актами вандализма». Одним из таких актов стал поджог высоковольтной подстанции в коммуне Таннерон.

Из-за отсутствия электричества некоторые посетители фестиваля не смогли получить доступ к своим онлайн-билетам. Всего 160 тыс. домов остались без электричества в западном регионе Приморских Альп, были отключены светофоры, железнодорожное сообщение было значительно задержано.

Ранее сообщалось, что на Каннском фестивале не смогут показать часть фильмов.

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