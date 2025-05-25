Губернатор Тульской области рассказал о последствиях атак беспилотников ВСУ

Губернатор Миляев: во время атак ВСУ один дрон попал в собор в поселке Епифань

В ночь на 25 мая Тульская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По информации Минобороны России, в промежутке между 22:08 и 08:00 средства противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников самолетного типа.

В самой Туле в результате падения обломков дронов повреждены несколько частных домов — пострадали кровли, выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки. Жильцов поврежденного многоквартирного дома на улице Металлургов временно переселили в гостиницу.

В поселке Епифань Кимовского района один из БПЛА попал в Никольский собор. В результате пожара полностью выгорел купол храма. Силам МЧС удалось локализовать огонь. Кроме того, в соседних домах выбиты окна и пострадали стеклопакеты.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы, а обстановка остается под контролем региональных властей, отметил Миляев.

Власти призвали жителей сохранять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предметах по телефонам 01, 101 или 112.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых и перехваченных беспилотников за ночь.