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Во всех школах Курской области могут ввести занятия по шахматам

Хинштейн рассказал о планах ввести шахматные факультативы во всех курских школах
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Федерация шахмат г. Москвы

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале о планах ввести факультативные занятия по шахматам во всех начальных школах региона.

«Планируется, что программа обучения будет идти с 1 по 4 класс, минимум час в неделю. Уже сейчас дошколята показывают хорошие результаты в клубе шахмат, поэтому в перспективе диапазон возраста можно расширить. <...> Каждую четверть нужно организовывать соревнования — сначала внутришкольные, после — муниципальные», — заявил чиновник.

По его словам, шахматы, часы и учебно-методический материал региональным властям для реализации всех этих мер согласилась предоставить Федерация шахмат России (РШФ).

Хинштейн отметил, что в столице региона Курске сейчас шахматистов много, однако вне этого города обучение шахматам ведется менее систематично. По мнению врио губернатора, необходимо обеспечить больше возможностей для шахматистов из других районов, искать и поддерживать зарождающиеся там юные дарования.

До этого сообщалось, что платформа для изучения языков Duolingo планирует запустить курс по обучению игре в шахматы. Сервис поставил задачу популяризовать шахматы и сделать их «максимально доступными».

Ранее в Афганистане запретили шахматы из-за религиозных соображений.

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