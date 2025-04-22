В Duolingo может появиться курс по обучению игре в шахматы

The Verge: Duolingo планирует запустить курс по обучению игре в шахматы

Менеджер по продуктам Duolingo Эдвин Бодж рассказал изданию The Verge, что сервис планирует запустить курс по обучению игре в шахматы.

По словам Боджа, задача сервиса — популяризовать шахматы и сделать их «максимально доступными». Он уточнил, что Duolingo разработает программы для игроков разного уровня. Также появится возможность сыграть мини-матчи или полноценные партии.

Отмечается, что бета-версия приложения в скором времени появится на платформе iOS на английском языке. Примерно через четыре-шесть недель выйдет расширенная версия, позже она станет доступна в системе Android.

До этого 18-летний российский шахматист Володар Мурзин, в конце 2024 года ставший чемпионом мира по быстрым шахматам, выиграл шахматный турнир Open Semana Santa, который проходил в Испании.

31 марта стало известно, что 15-летний российский шахматист Артем Усков стал одним из самых молодых гроссмейстеров в истории России.

Ранее 15-летняя россиянка выиграла чемпионат мира по шахматам.