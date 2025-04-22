Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Duolingo может появиться курс по обучению игре в шахматы

The Verge: Duolingo планирует запустить курс по обучению игре в шахматы
close
Shutterstock

Менеджер по продуктам Duolingo Эдвин Бодж рассказал изданию The Verge, что сервис планирует запустить курс по обучению игре в шахматы.

По словам Боджа, задача сервиса — популяризовать шахматы и сделать их «максимально доступными». Он уточнил, что Duolingo разработает программы для игроков разного уровня. Также появится возможность сыграть мини-матчи или полноценные партии.

Отмечается, что бета-версия приложения в скором времени появится на платформе iOS на английском языке. Примерно через четыре-шесть недель выйдет расширенная версия, позже она станет доступна в системе Android.

До этого 18-летний российский шахматист Володар Мурзин, в конце 2024 года ставший чемпионом мира по быстрым шахматам, выиграл шахматный турнир Open Semana Santa, который проходил в Испании.

31 марта стало известно, что 15-летний российский шахматист Артем Усков стал одним из самых молодых гроссмейстеров в истории России.

Ранее 15-летняя россиянка выиграла чемпионат мира по шахматам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами