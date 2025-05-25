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Казанские выпускники устроили массовую драку и попали на видео

В Казани выпускники устроили массовую драку на улице

В Казани произошла массовая драка выпускников. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Инцидент случился в день последнего звонка на улице Толстого. Группа старшеклассников в праздничных нарядах устроила потасовку, причины которой пока не установлены. На кадрах с места происшествия видно, как молодые люди агрессивно дерутся.

Заявлений в полицию и обращений в медицинские учреждения после случившегося не поступало, сообщили Telegram-каналу в УМВД по Казани. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Обстоятельства конфликта выясняются. Видео с места инцидента опубликовала группа «ЧП ДТП Казань».

До этого в Петербурге 17-летняя выпускница попала в реанимацию, пытаясь пробраться в квартиру через окно после последнего звонка. Из-за мокрой после дождя крыши она поскользнулась и упала с высоты около четырех метров.

Ранее девятиклассницу изнасиловали на вечеринке в честь последнего звонка в Ленобласти.

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