Петербургская выпускница упала с крыши и попала в реанимацию после последнего звонка

78.ru: в Петербурге выпускница упала с крыши и попала в реанимацию

В Петербурге 17-летняя выпускница попала в реанимацию, пытаясь пробраться в квартиру через окно после последнего звонка. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел после празднования последнего звонка. Девушка, не имея при себе ключей, попыталась проникнуть в квартиру на втором этаже через окно. Из-за мокрой после дождя крыши она поскользнулась и упала с высоты около четырех метров.

Пострадавшую с кататравмой, закрытыми переломами костей таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника доставили в реанимацию. По данным телеканала, от девушки ощущался запах алкоголя. Ее состояние оценили как тяжелое.

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