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Россиянка лишилась 17 млн рублей в поддельном криптообменнике

78.ru: в Ленобласти женщина лишилась 17 млн рублей в поддельном криптообменнике
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Depositphotos

В Ленинградской области местная жительница потеряла более 17 млн рублей, доверившись мошенникам. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел при попытке обмена рублей на доллары через криптовалюту. Жительница Всеволожского района связалась с псевдо-обменником через Telegram. В течение двух с половиной месяцев женщина перевела 208 900 USDT, что являлось эквивалентом 17,25 млн рублей, доверившись системе, которая имитировала легальный обмен: поддельный сайт с реальным адресом, проверки через «ботов» и постепенное увеличение сумм. В день финальной сделки, когда потерпевшая ожидала «курьера с долларами» у банка, все деньги с ее кошелька были похищены.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Предположительно, доступ к кошельку был получен через фишинговую ссылку или компрометацию сид-фразы.

Ранее калининградец пытался заработать на бирже и лишился 6,5 млн рублей.

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