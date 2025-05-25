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Задержанный по делу о стрельбе в Россоши пообещал признаться и выдать оружие

МВД: задержанный за стрельбу в Россоши заявил, что даст признательные показания

Подозреваемый в стрельбе на привокзальной площади города Россошь Воронежской области выразил готовность к чистосердечному признанию и сотрудничеству со следствием. Видеозапись допроса опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время общения с полицией мужчина подтвердил, что даст признательные показания, а также сообщил о намерении добровольно выдать оружие, использованное при нападении.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о покушении на двух или более лиц. Пострадавший попал в больницу, он находится под наблюдением врачей.

В Россоши мужчина открыл стрельбу на вокзале, пострадал один человек. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», мужчина в черной одежде сначала стоял с пивом, а потом достал оружие и выстрелил в человека, который шел в его сторону. После этого он начал стрелять по группе мужчин.

Причиной предварительно мог быть конфликт — сначала подозреваемый поссорился с оппонентом, а потом достал пистолет. По данным СМИ, мужчина ранее уже был судим за разбой, у него есть проблемы с алкоголем и долги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности о стрелявшем в сотрудников полиции в Петербурге.

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