Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о стрелявшем в сотрудников полиции в Петербурге

МВД рассказало подробности об инциденте со стрельбой по полицейским в Петербурге

close
100%
Shamil Zhumatov/Reuters

В Санкт-Петербурге вооруженный правонарушитель выстрелил в сотрудников полиции, прибывших на место происшествия, и скрылся в квартире. Об этом сообщает МВД Медиа.

Согласно информации ведомства, правоохранителям поступил звонок о вооруженном конфликте. Отмечалось, что стрельба, скорее всего, ведется из травматического оружия в квартире на Народной улице, дом 5.

«Увидев стражей порядка, злоумышленник произвел выстрелы в их сторону», — отмечается в материале.

Как пояснили в министерстве, после стрельбы он заперся в квартире. В настоящее время полиция в кооперации с Росгвардией прилагают меры по задержанию вооруженного злоумышленника.

По версии источников местной газеты «Фонтанка», ссора между двумя неизвестными людьми вспыхнула из-за замечания по поводу курения в общественном месте, сделанного незадолго до этого.

Перед этим в Невском районе Санкт-Петербурга местный житель открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Сейчас с ним ведут переговоры силовики.

Ранее в Ленобласти полицейские открыли стрельбу по машине с подростком и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами