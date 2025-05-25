Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в городе Россоши

СК сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе на вокзале в Россоши

Следователи задержали подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россоши Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас мужчину допрашивают. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинения.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

В Россоши мужчина открыл стрельбу на вокзале, пострадал один человек. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», мужчина в черной одежде начал стрелять около 17:00. Сначала он стоял с пивом, а потом достал оружие и выстрелил в человека, который шел в его сторону. После этого он также открыл огонь по группе мужчин.

Причиной предварительно мог быть конфликт — мужчины сначала поссорились, а потом один из них достал пистолет. После этого стрелявший скрылся. По данным СМИ, мужчина ранее уже был судим за разбой, у него есть проблемы с алкоголем и долги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны подробности о стрелявшем в сотрудников полиции в Петербурге.