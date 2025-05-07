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Названы препараты, провоцирующие приступы астмы у женщин

ERJ: гормональные контрацептивы повышают риск приступов астмы у женщин
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Shutterstock

Прием прогестерон-содержащих противозачаточных таблеток может увеличивать частоту приступов астмы у женщин. К такому выводу пришли британские ученые из Имперского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале ERJ Open Research.

Исследователи проанализировали данные более 260 тысяч женщин с диагнозом «астма» в возрасте от 18 до 50 лет. Оказалось, что у пациенток, принимающих только прогестероновые контрацептивы, чаще возникали тяжелые обострения заболевания.

Особенно это касалось женщин младше 35 лет, пациенток с эозинофильной формой астмы и тех, кто принимал меньшее количество противоастматических препаратов. У женщин, использующих комбинированные препараты (эстроген + прогестерон), подобной связи выявлено не было.

По словам руководителя исследования Хлои Блум, женщины в два раза чаще умирают от астмы, чем мужчины, и гормональные факторы могут играть в этом ключевую роль. Полученные данные помогут врачам и пациенткам выбирать наиболее безопасный способ контрацепции.

Ученые подчеркивают, что результаты не являются основанием для прекращения приема назначенных препаратов, но указывают на необходимость индивидуального подхода при подборе контрацептивов у женщин с астмой.

Ранее ученые нашли способ вытеснить гены устойчивости к антибиотикам из бактерий.

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