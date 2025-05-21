Российские врачи помогли мальчику, который родился со сросшимися пальцами на руке

В Тюмени врачи успешно прооперировали мальчика, который родился со сросшимися пальцами на руке. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

В клинику поступил малолетний пациент с диагнозом синдактилия — это врожденный порок развития, заключающийся в срастании двух или более пальцев кисти или стопы. У ребенка наблюдалось редкое осложнение в виде образования костного нароста в месте соединения, что привело к значительной деформации пальцев.

Детский травматолог провел уникальную трехэтапную операцию: разделил сросшиеся пальцы с кожной пластикой, удалил избыток костной ткани и скорректировал положение ногтевых фаланг. Особенностью вмешательства стало выполнение кожной пластики без забора ткани с других участков тела.

После трех недель в гипсе ребенка ждет курс реабилитации. Завершающим этапом станет профилактика образования рубцов с применением специальных кремов.

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