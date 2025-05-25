На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ сообщили о росте правоэкстремистских преступных молодежных группировок

Глава уголовной полиции ФРГ сообщил о росте молодежных группировок
close
Markus Schreiber/AP

Около года правоохранители Германии наблюдают рост правоэкстремистских преступных молодежных группировок. Об этом заявил руководитель Федерального ведомства по уголовным делам (BKA, уголовная полиция) ФРГ Хольгер Мюнх в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, очень молодые люди с правыми взглядами становятся все более радикальными. Они объединяются в порой хорошо организованные структуры для совершения серьезных преступлений.

Мюнх отметил, что интернет все чаще становится сетевым пространством для представителей правых сил. Социальные сети и праворадикальные форумы используются для радикализации, вербовки и мобилизации.

22 мая в Словакии задержали 20 членов неонацистской группировки «Вальхалла». Задержанных подозревают в совершении преступлений с экстремистским подтекстом в Братиславе.

Ранее в России признали экстремистом лягушонка Пепе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами