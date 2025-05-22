На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Словакии задержали неонацистов из «Вальхаллы»

TSR: в Словакии задержали 20 членов неонацистской группировки «Вальхалла»
close
Depositphotos

Словацкая полиция задержала 20 членов неонацистской группировки «Вальхалла», 14 из которых обвинила в экстремизме. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

По информации агентства, решение о взятии трех членов группировки вынес Специальный уголовный суд. Задержанных подозревают в совершении преступлений с экстремистским подтекстом в Братиславе.

TASR со ссылкой на словацкие СМИ также сообщил, что 14 обвиняемых членов группировки распространяли экстремистские материалы, более того, они открыто проявляли симпатии к расовой и религиозной нетерпимости, попиранию прав человека и гражданских свобод.

В марте сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Островского района Псковской области после публикации экстремистских материалов в интернете. Сообщалось, что подозреваемый открыто публиковал в социальной сети «ВКонтакте» материалы с призывом совершить насилие в отношении представителей власти. Также в его постах пропагандировалась деятельность организации, которая признана на территории России террористической.

Ранее в России признали экстремистом лягушонка Пепе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами