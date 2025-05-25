В России могут превратить ВПР в переводной экзамен

Всероссийские проверочные работы (ВПР) могут получить статус переводного школьного экзамена. Об этом РИА Новости сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Следующим шагом — мое личное видение, если все мы правильно сделаем, и экспертное, учительское сообщества это воспримут, — следующим шагом вместо экзаменов переводных все-таки усилить статус Всероссийских проверочных работ, это аналог», — заявил собеседник агентства.

Глава Рособрнадзора добавил, что в настоящее время выставление оценки за ВПР носит рекомендательный характер.

Всероссийские проверочные работы проводятся для того, чтобы выявить уровень и качество подготовки обучающихся.

До этого председатель комиссии по образованию Научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что российские вузы недовольны результатами Единого государственного экзамена, несмотря на существующие плюсы. В будущем от экзаменов в такой форме в России откажутся в пользу цифрового портфолио и привлечения искусственного интеллекта, отметил он.

Ранее в Рособрнадзоре задумались об изменении системы оценивания ЕГЭ.