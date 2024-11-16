В Рособрнадзоре задумались об изменении системы оценивания ЕГЭ

В Рособрнадзоре допустили использование 100-балльной системы оценивания ЕГЭ (Единого государственного экзамена). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что сейчас учащиеся после экзамена получают баллы, которые потом переводятся в оценки, например, в пятерки или четверки.

«В настоящее время обсуждается возможность использования результатов ОГЭ для отбора обучающихся в профильные 10-е классы, ... и прием в СПО (среднее профессиональное образование.) по результатам ОГЭ», — добавили в Рособрнадзоре.

На этой неделе глава ведомства Анзор Музаев заявил о возможном введении практической части экзаменов по физике, химии и биологии в рамках ЕГЭ в ближайшем будущем. По его словам, будет пилот в нескольких регионах в ближайшем будущем в апробационном режиме. При этом не везде в настоящее время способны организовать экзамены в подобном формате, однако важно, чтобы условия для всех школьников были равными.

Ранее стало известно, какие предметы будут сдавать школьники на ЕГЭ в этом году.