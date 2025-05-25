Один из предметов исключат из школьной программы 6-7-х классов

Обществознание исключат из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета продолжится только в 8-11-х классах. Об этом рассказали РИА Новости в Минпросвещения РФ.

Уточняется, что с 1 сентября 2026 года обществознание будут преподавать только для 9-11-х классов.

Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа подчеркнула, что учебный план в школах должен быть максимально гибким и отвечать современным вызовам. Это необходимо не только ради того, чтобы идти в ногу со временем, но и для создания качественных условий для быстро развивающейся системы общего образования.

По ее словам, эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть «на какие результаты мы ориентируемся». В частности, отметила эксперт, речь идет о результатах не столько предметных, сколько метапредметных, особенно в период введения новых учебных дисциплин.

25 февраля в Рособрнадзоре сообщили, что обществознание стало самым популярным предметом ЕГЭ по выбору в 2025 году. По словам главы ведомства Анзора Музаева, этот предмет планируют сдавать свыше 300 тысяч человек.

Ранее в Екатеринбурге школьницу с иконой отказались пускать на ЕГЭ.