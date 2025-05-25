Россиян предупредили о мошенничестве с помощью медицинских карт

Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников поликлиник и сообщают о необходимости замены бумажной медицинской карты на электронную, вынуждая их назвать конфиденциальные данные, необходимые для взлома личного кабинета на портале «Госуслуги». Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Собеседник агентства пояснил, что гражданам начали поступать звонки, собеседники, под видом сотрудников поликлиник, говорят, что их бумажная медицинская карта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения и ее срочно нужно заменить на электронную.

«После чего просят назвать код из СМС и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома «Госуслуг»», — отметил Леонов.

Депутат напомнил, что настоящие сотрудники поликлиник не будут звонить по таким вопросам и запрашивать конфиденциальную информацию и призвал ни в коем случае не сообщать никакие персональные данные таким собеседникам.

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