Жители Самары пожаловались на массовые намазы под своими окнами

Во внутригородском поселке Самары Мехзавод мусульмане регулярно устраивают намаз (ритуальную молитву), чем пугают местных жителей. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам очевидцев, мусульмане не спрашивают разрешения и собираются у них под окнами каждый день.

В областном управлении СК начали проверку после появления в соцсетях данных о намазе. В ведомстве назвали его «несанкционированным митингом» и отметили, что происходящее было снято на видео.

На прошлой неделе вызвавший скандал в российском информационном поле скриншот с отказом курьера-мусульманина доставить свинину клиенту из-за «харама» оказался поддельным. Распространившие снимок лица утверждали, что инцидент якобы имел место в Москве. Однако после изучения фотографии выяснилось, что в качестве основы для изображения был использован заказ 2024 года, сделанный в томском мясном баре Meet Up.

Ранее иерей РПЦ объяснил, почему «девочки выходят замуж за мусульман».