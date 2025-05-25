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Жители Самары пожаловались на массовые намазы под своими окнами

Ura.ru: мусульмане регулярно без спроса устраивают намазы во дворах Самары
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Во внутригородском поселке Самары Мехзавод мусульмане регулярно устраивают намаз (ритуальную молитву), чем пугают местных жителей. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам очевидцев, мусульмане не спрашивают разрешения и собираются у них под окнами каждый день.

В областном управлении СК начали проверку после появления в соцсетях данных о намазе. В ведомстве назвали его «несанкционированным митингом» и отметили, что происходящее было снято на видео.

На прошлой неделе вызвавший скандал в российском информационном поле скриншот с отказом курьера-мусульманина доставить свинину клиенту из-за «харама» оказался поддельным. Распространившие снимок лица утверждали, что инцидент якобы имел место в Москве. Однако после изучения фотографии выяснилось, что в качестве основы для изображения был использован заказ 2024 года, сделанный в томском мясном баре Meet Up.

Ранее иерей РПЦ объяснил, почему «девочки выходят замуж за мусульман».

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