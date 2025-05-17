Скандальная история о принципиальном курьере-мусульманине оказалась фейком

Вызвавший скандал в российском информационном поле скриншот с отказом курьера-мусульманина доставить свинину клиенту из-за «харама» оказался поддельным. Ситуация прояснилась по итогам журналистского расследования ИА Ref=«https://regnum.ru/article/3965126» target=«_blank»>ИА Регнум.

Распространившие скриншот лица утверждали, что инцидент якобы имел место в Москве. Однако, изучив фотографию, корреспонденты обнаружили, что в качестве основы для изображения был использован заказ 2024 года, сделанный в томском мясном баре Meet Up.

«Фотография на скриншоте и цена блюда уже давно не актуальны — мы обновили меню в начале 2025 года, а значит, этот заказ был выполнен еще в 2024 году», — рассказала управляющая баром Виктория.

Столкнувшись с пристальным вниманием журналистов, Виктории удалось найти в архивах тот самый заказ, который был помещен на скриншот. Связавшись с партнерскими сервисами доставки, которые должны были привести блюдо — рваную свинину с лобио — клиенту, журналисты убедились, что никаких инцидентов с отказом доставить заказ по религиозным соображениям не было. В отчете к доставке говорилось, что клиент был доволен и вручение произошло без опозданий.

Отмечалось, что представленная на пресловутом скриншоте ситуация не могла возникнуть, поскольку приложение не могло выдать реплику, отсутствующую в скриптах: — «Курьер не может доставить харамное блюдо, ищем ему замену».

«В настоящий момент ситуация вокруг «курьера-бунтовщика» постепенно затихает. Однако тот резонанс, который она вызвала, обнажает существующую в обществе точку напряжения, которую могут в своих целях использовать недоброжелатели и провокаторы», — подвели итоги журналисты.

До этого муфтий Подмосковья Мухутдинов поддержал отказ курьеров привозить свинину.

Ранее главред «Регнума» Марина Ахмедова заявила, что курьер, отказавшийся доставлять свинину, должен быть уволен и депортирован.