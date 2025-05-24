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Стало известно, чего желают бойцы российской армии

Режиссер-офицер Артемов: бойцы ВС РФ хотели бы видеть больше фильмов об СВО
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине хотят видеть фильмы, в которых рассказывается об их работе и подвигах своих товарищей. Об этом заявил на XXXIV международном кинофоруме «Золотой Витязь» офицер ВС РФ Артем Артемов, передает ТАСС.

«Нам, участникам СВО, так казалось, во всяком случае, что культура вся от нас отвернулась полностью, телевизор показывал ток-шоу и развлекательные передачи, в новостях только что-то было», — сказал собеседник агентства.

Артемов перед спецпоказом фильма «Свои. Баллада о войне», в котором выступил сценаристом и режиссером, отметил, что мало кто обладает информацией о том, чем занимаются российские войска в зоне СВО, поэтому и возникла идея снять фильм.

Офицер добавил, что сценарий картины был написан прямо в зоне спецоперации между боями и во время ротаций. Снимали фильм во время отпуска Артемова.

В свою очередь, руководитель центрального исполкома «Культурного фронта России» Вячеслав Леонтьев напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны только за первые месяцы вышло порядка 30 фильмов об этих событиях.

«Сейчас, к сожалению, за три года, что идет специальная военная операция, фильмов почти нет», — сказал он.

27 марта музыкант, саунд продюсер и блогер Максим Ануфриев опубликовал в своем Telegram-канале документальный фильм о курском приграничье. Автором сценария и текста работы выступил сам Ануфриев. Отмечается, что фильм основан на реальных событиях и рассказывает о людях, чьи жизни изменились навсегда. Автор отметил, что проект призван напомнить зрителям о важных жизненных ценностях и простых человеческих историях.

Ранее Стивен Спилберг назвал величайший американский фильм в истории.

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