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Блогер Ануфриев представил документальный фильм об СВО

В России выпустили документальный фильм о влиянии СВО на судьбы людей
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Музыкант, саунд продюсер и блогер Максим Ануфриев опубликовал в своем Telegram-канале документальный фильм о курском приграничье.

Автором сценария и текста работы выступил сам Ануфриев. Закадровый текст читают Максим Ануфриев, Константин Симор, Андрей Черников, Инга Сметанина и Андрей Левин.

Отмечается, что фильм основан на реальных событиях и рассказывает о людях, чьи жизни изменились навсегда. Автор отметил, что проект призван напомнить зрителям о важных жизненных ценностях и простых человеческих историях.

По словам автора, фильм создан для того, чтобы обратить внимание на тех, кто сталкивается с последствиями СВО, и показать, как она влияет на судьбы людей. Он подчеркнул, что это картина не только об СВО, но и о человеческой стойкости, взаимопомощи и надежде.

«За громкими заголовками новостей, выступлениями политиков и кажущимися в моменте историческими документами мы зачастую забываем о простых людях — таких же, как и мы с вами. Мы погружаемся в рутину, смотрим шоу и передачи, теряясь в повседневной суете. Страшное слово «война» начинает казаться отдаленным, ограничиваясь лишь новостными сводками и красивыми репортажами», — написал блогер.

По его мнению, не стоит забывать о том, что СВО стала частью современной реальности, с которой сегодня так или иначе сталкивается каждый.

«К сожалению, есть в нашей стране те, к кому война однажды ночью пришла без предупреждения. Она выбила дверь ногой, забрала не только дорогие вещи, но и что-то куда более ценное, осталась надолго, поселилась в душе», — отметил Ануфриев.

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