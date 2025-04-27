Стивен Спилберг назвал величайший американский фильм в истории

Режиссер Стивен Спилберг назвал «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы «величайшим американским фильмом из когда-либо созданных». Об этом постановщик сообщил, когда награждал Копполу за заслуги перед кинематографом на премии AFI Life Achievement Award.

«Вы взяли то, что было раньше, и переопределили канон американского кино. Сняв этот фильм, вы вдохновили целое поколение рассказчиков, которые хотят, чтобы вы гордились ими. И я всегда хочу, чтобы вы гордились моей работой», — обратился Спилберг к Копполе.

Создатель «Спасти рядового Райана» вспомнил, что впервые встретил Копполу в 1967 году. Он назвал старшего коллегу «бесстрашным».

«Вы — борец за независимых художников, поскольку всегда отстаиваете их интересы, и вы также бесстрашны к новым идеям, мнениям и вдохновению», — заявил режиссер.

Во время церемонии на сцену, чтобы высказать слова благодарности Копполе, также поднялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Адам Драйвер и другие знаменитости .

«Вы изменили мою жизнь», — сказал Де Ниро.

Пачино в свою очередь признался, что режиссер верил в него «даже больше», чем он сам.

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