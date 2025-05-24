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В Белгородской области частично пропал свет

В части Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии
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urbans/Shutterstock/FOTODOM

В Валуйском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что полностью без света остались села Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка, а также хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки. Кроме того, электричества частично нет в поселке Уразово.

«Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — написал глава области.

В Московской области на майские праздники из-за непогоды случился локальный блэкаут: после внезапного снегопада и ледяного дождя несколько сотен населенных пунктов оказались обесточены из-за обрыва линий электропередачи. Работы по восстановлению электроснабжения продолжались несколько дней.

Ранее Каннский кинофестиваль остался без света.

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