В Белгородской области частично пропал свет

В Валуйском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что полностью без света остались села Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка, а также хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки. Кроме того, электричества частично нет в поселке Уразово.

«Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — написал глава области.

В Московской области на майские праздники из-за непогоды случился локальный блэкаут: после внезапного снегопада и ледяного дождя несколько сотен населенных пунктов оказались обесточены из-за обрыва линий электропередачи. Работы по восстановлению электроснабжения продолжались несколько дней.

Ранее Каннский кинофестиваль остался без света.