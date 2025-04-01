Во Владивостоке полицейский избил бывшую жену, когда приехал за ребенком

Во Владивостоке полицейский избил бывшую жену. Видео опубликовал Amur Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в доме на улице Тухачевского, когда мужчина приехал за ребенком. Между супругами возник конфликт, в ходе которого полицейский пустил в ход кулаки. Происходящее сняла на видео подруга женщины.

Согласно публикации, пострадавшая зафиксировала побои в скорой и обратилась в прокуратуру.

На прошлой неделе в Заволжском районе Твери семейная ссора закончилась избиением и вызовом полиции. В медицинское учреждение с травмой головы была доставлена 48-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что ее избил сожитель.

Семейная пара вместе с подругой пострадавшей распивала спиртные напитки, когда между мужчиной и его сожительницей возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый схватил металлический ковш и несколько раз ударил им возлюбленную. Состояние женщины напугало подругу, она вызвала бригаду скорой помощи. Злоумышленника задержали, он признался, что ссора произошла из-за постоянной ревности и упреков.

Ранее в Ингушетии отец-наркоман избил дочь и сломал ей ногу.