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Оскорбил и сломал палец: мужчина избил врача в краснодарской клинике

В Краснодаре СК возбудил уголовное дело по факту избиения врача в клинике
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту избиения врача в медицинской организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр СК России.

«В одном из медицинских учреждений в городе Краснодаре мужчина неславянской внешности спровоцировал конфликт с сотрудниками организации, после чего стал их оскорблять и избил врача», – заявили в ведомстве.

По предварительным данным, нападавший сломал врачу палец из-за отказа в оказании услуги. Уточняется, что врачу потребовалась медицинская помощь после нападения.

Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, о ходе расследования и обстоятельствах инцидента доложат главе СК Александру Бастрыкину.

19 мая во Владимире пациент напал на врача-эндоскописта. В результате происшествия медик временно потерял зрение.

Ранее в Нижегородской области мужчина избил врача в больнице.

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