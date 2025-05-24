Летающая в Альпах корова стала звездой интернета

Появилось видео с раненой коровой, которую эвакуировали в Швейцарии на вертолете

В Швейцарии власти эвакуировали из деревни Блаттен 300 жителей, а также 190 овец, 26 коров и примерно 20 кроликов из-за угрозы оползня с альпийского склона. Об этом сообщает Der Merkur.

По прогнозам, в долину, где находится населенный пункт, может обрушиться от 2 до 5 млн куб. т породы. Ситуация представляет опасность и для других населенных пунктов.

Как уточняется, среди эвакуированных домашних животных была и раненая корова Лони. Спасателям пришлось вывезти ее на вертолете. Фото и видеозапись с моментом эвакуации широко распространились в интернете.

Местные власти отметили, что пока не могут назвать сроки, когда жители смогут вернуться в свои дома. Решение об эвакуации было принято в целях предосторожности, поскольку геологи зафиксировали признаки возможного смещения грунта в районе населенного пункта.

Ранее жители Уругвая вложили $350 млн в стадо «призрачных коров».