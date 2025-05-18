Жители Уругвая вложили $350 млн в стадо «призрачных коров»

В Уругвае разразился скандал после того, как инвесторы не смогли найти купленных ими коров, передает Reuters.

Согласно материалу, стадо «призрачных коров» может насчитывать более 700 тыс. голов крупного рогатого скота. Потери пострадавших от инвестиций в скот оцениваются в примерно $350 млн. В мошенничестве подозревают крупнейшие компании страны Conexión Ganadera, República Ganadera и Grupo Larrarte. Они убедили около 6 тыс. чел. вложить деньги в разведение скота. В конце прошлого года компании начали уведомлять вкладчиков о том, что не смогут выполнить свои обязательства перед ними из-за неблагоприятных погодных условий (засухи в 2022-2023 годах) и рыночной ситуации.

«Инвентаризация крупнейшей компании Conexión Ganadera... показала, что из 804 604 голов крупного рогатого скота, которыми, по утверждениям компании, она управляла, на самом деле существовало не более 70 000–80 000 голов», — говорится в материале.

По словам юристов, купленные инвесторами животные были проданы незаконно без их согласия или животных так и не внесли в систему регистрации крупного рогатого скота, как это должно было быть.

Как уточняется, глава Grupo Larrarte уже находится в тюрьме, República Ganadera подала заявление о банкротстве, а в отношении Conexión Ganadera и ее руководствовал возбуждено несколько уголовных дел.

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