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Видео с россиянкой Цурковой, похищенной в Ираке, было показано по местному телевидению

Видео с похищенной в Ираке россиянкой Цурковой показали по местному телевидению

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Соцсети

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова, похищенная несколько месяцев назад в Ираке, была показана на обнародованной иракским телеканалом «Аль-Рабиа» видеозаписи.

Цуркова призналась в проведении подрывной работы в пользу спецслужб Израиля и США. Она заявила, что, являясь агентом ЦРУ и «Моссада», в 2019 году приехала в Сирию для налаживания связей между Израилем и антиправительственными силами. После этого, утверждает Цуркова, она отправилась с подрывной миссией в Ирак. Ее основной задачей в Ираке являлась разжигание вражды между шиитами.

Кроме того, Цуркова выступила с критикой военных действий Израиля в секторе Газа. Она также заявила, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху управляется своей женой Сарой и сыном Яиром.

Цуркова обратилась к семьям израильских заложников, находящихся в плену у движения ХАМАС, с призывом убедить правительство Израиля остановить войну. Также она попросила свою семью добиваться ее освобождения.

Ранее сообщалось, что в Ираке неизвестные похитили гражданку России Елизавету Цуркову. Ее удерживают как заложницу.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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Война в Израиле
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