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В Египте рыба-хирург разрезала туристке из России ногу

SHOT: в Египте рыба-хирург напала на туристку из РФ
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SHOT

Туристке из России понадобилась помощь медиков после купания на одном из курортов Египта. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Путешественница зашла в воду, но в какой-то момент почувствовала боль и, осмотревшись, заметила рыбу-хирурга.

Россиянка обратилась к специалистам, которые зашили рану и выписали все необходимые препараты. Несмотря на это, по словам пострадавшей, нога все еще «горячая». На кадрах, которые сняла сама туристка, заметно, что пальцы на перебинтованной ноге опухли.

«Девушка планирует обратиться в стационар, чтобы избежать риска инфицирования», – сообщается в публикации.

До этого в Таиланде за два дня до возвращения домой туристка из России упала с кровати. Женщина получила серьезные травмы и впала в кому, в местной больнице ей диагностировали поражение мозга и нарушение когнитивных функций. Врачи стабилизировали состояние путешественницы.

Ранее в Турции врачи вырезали туристке сердце без ведома семьи.

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