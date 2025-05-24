Лесной пожар в Забайкалье будут тушить клином на вездеходе

В Улетовском округе Забайкальского края лесной пожар потушат с помощью вездехода

В пяти километрах от села Шехолан в Улетовском округе из-за грозы возник лесной пожар, его будут опахивать клином на вездеходе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства природных ресурсов Забайкальского края.

«На месте возгорания работают лесные пожарные. Так как местность труднодоступная, принято решение проводить минерализованную полосу клином, прицепленным к вездеходу», – уточнили в «Забайкаллесхозе».

Сообщается, что площадь возгорания составляет около шести гектаров. На ликвидацию пожара задействовано более 150 специалистов лесопожарного состава и свыше 20 единиц техники. Продолжаются меры по локализации и ликвидации огня, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.

До этого из-за масштабных пожаров в лесах Забайкальского края ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. 14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в крае увеличилась до 629 тыс. га.

Ранее в МЧС назвали число лесных пожаров, произошедших в России в 2025 году.