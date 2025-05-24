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В Свердловской области силовики провели рейд на ЛГБТ-вечеринке

В Свердловской области полиция совместно с «Русской общиной» сорвала ЛГБТ-вечер
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Свердловской области правоохранительные органы совместно с участниками организации «Русская община» провели рейд на вечеринке ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Каменске-Уральском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в ночь на субботу на второй Полевой улице. Там было запланировано мероприятие в стиле 90-х с участием травести-артистов.

В ходе операции задержали 26 человек для снятия отпечатков пальцев и осмотра, позднее их отпустили.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), которая предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

В отношении организатора вечера уже составлен протокол по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

18 мая правоохранительные органы организовали рейд на выступление блогера Владоса Мироса для предотвращения пропаганды ЛГБТ. В ходе рейда силовики не обнаружили запрещенной символики и литературы.

Ранее полиция нагрянула на вечеринку байкеров в Петербурге.

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