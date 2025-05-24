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Подозреваемую в нападении на вокзале в Гамбурге могут поместить в психбольницу

Гамбургский суд рассмотрит вопрос о помещении напавшей на вокзале в психбольницу
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Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Суд в Гамбурге рассмотрит вопрос о принудительном помещении женщины, подозреваемой в нападении с ножом на людей на центральном вокзале города, в психиатрическое учреждение в связи с возможным психическим заболеванием. Об этом сообщили в полиции города, передает РИА Новости.

По предварительным данным правоохранителей, задержанная совершила нападение без политической мотивации. Также известно, что в ходе расследования не выявлено свидетельств того, что женщина находилась под воздействием алкоголя или наркотиков.

«… Имеются очень конкретные доказательства психического заболевания подозреваемой», – говорится в пресс-релизе гамбургской полиции.

23 мая на главном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение, в результате которого пострадали 18 человек, из них четверо получили опасные для жизни ранения. Позднее полиция Гамбурга задержала 39-летнюю подозреваемую.

Состояние наиболее тяжело раненных пострадавших стабилизировалось. По информации газеты Bild, ранее подозреваемая неоднократно проходила лечение в психиатрической больнице и привлекала внимание полиции.

Ранее в Германии неизвестный с ножом напал на посетителей бара.

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