Стилист рассказала, какой образ выбрать выпускницам в 2025 году

На выпускной в 2025 году школьницам лучше всего отдавать предпочтение более нежным, естественным образам. Об этом «Москве 24» рассказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

По ее словам, лучше отказаться от гротескных платьев, длинных шлейфов, ультрапышных юбок, потому что в этом сезоне в моде будет акцент на молодость.

«К примеру, можно сделать выбор в пользу платьев из шифона. Они хорошо подчеркнут нежность и юность. А чтобы выделиться, я рекомендую поиграть с оттенками: например, подобрать наряд в цвете металлик с отливом в золото — это свежий тренд, — отметила Скороходова.

Она отметила, что образ можно сделать составным, например, попробовать драпированный корсет с шелковой юбкой. В качестве аксессуаров лучше выбрать один яркий элемент, например крупное колье, кольцо или серьги.

Звездный стилист и имиджмейкер, наставник стилистов Эльвира Янковская до этого говорила, что на выпускной вечер школьницам лучше всего выбирать платья миди или макси из мягких струящихся тканей.

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