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Стилист рассказала, какой образ выбрать выпускницам в 2025 году

Стилист Скороходова: выпускницам лучше выбирать более нежные образы
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Shutterstock

На выпускной в 2025 году школьницам лучше всего отдавать предпочтение более нежным, естественным образам. Об этом «Москве 24» рассказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

По ее словам, лучше отказаться от гротескных платьев, длинных шлейфов, ультрапышных юбок, потому что в этом сезоне в моде будет акцент на молодость.

«К примеру, можно сделать выбор в пользу платьев из шифона. Они хорошо подчеркнут нежность и юность. А чтобы выделиться, я рекомендую поиграть с оттенками: например, подобрать наряд в цвете металлик с отливом в золото — это свежий тренд, — отметила Скороходова.

Она отметила, что образ можно сделать составным, например, попробовать драпированный корсет с шелковой юбкой. В качестве аксессуаров лучше выбрать один яркий элемент, например крупное колье, кольцо или серьги.

Звездный стилист и имиджмейкер, наставник стилистов Эльвира Янковская до этого говорила, что на выпускной вечер школьницам лучше всего выбирать платья миди или макси из мягких струящихся тканей.

Ранее родителям объяснили, что делать, если ребенок провалил выпускной экзамен.

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