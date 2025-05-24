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Житель Курской области украл из магазина автомат с жвачкой

Суд назначил курянину общественные работы за кражу автомата из магазина
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Курской области суд назначил местному жителю исправительные работы за кражу вендингового автомата и жвачки из магазина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

Отмечается, что инцидент произошел 17 декабря 2024 года. Неоднократно судимый Сергей Зиновьев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из магазина «Магнит» торговый вендинговый автомат с жевательными резинками, конфетами и игрушками в капсулах. Стоимость похищенного оценена в 19 950 рублей.

В судебном заседании Зиновьев свою вину не признал, пояснив, что украденный им автомат не работал (когда дети опускали монету, ручка прокручивалась и не выдавала игрушку). Мужчина утверждает, что неоднократно обращался к директору магазина, чтобы та связалась с собственником аппарата, но та предложила Зиновьеву самому решить проблему.

По словам россиянина, телефон, указанный на автомате, был недоступен. Тогда он решил отнести устройство домой и отремонтировать, а потом вернуть. Автомат он вынес из магазина, никто из сотрудников ему ничего не сказал, направился к дому, но поскольку аппарат был тяжелым, занес его в соседний дом и оставил в подъезде, затем ушел домой. Мужчина про автомат забыл, вспомнил о нем, когда к нему пришли сотрудники полиции.

Суд признал Зиновьева виновным по ч.1 ст.158 УК РФ («Кража»). Ему назначили наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 20% в доход государства.

Ранее россиянин хотел вернуть жену и обвинил ее в краже денег.

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