Россиянин хотел вернуть жену и обвинил ее в краже денег

Житель Березовского района хотел вернуть ушедшую жену домой и оклеветал ее. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Инцидент произошел в начале этого года, красноярец хотел вернуть домой ушедшую от него жену и позвонил в полицию, заявив, что она похитила у него 50 тысяч рублей и ушла. Тем же вечером к нему приехали следователи, которым он продолжал лгать и составил на супругу заявление. Оперативники возбудили уголовное дело о краже.

Когда выяснилось, что история оказалась ложью, против самого мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Вернулась ли к нему жена - неизвестно.

До этого сообщалось, что в Уфе девушка выдумала похищение после вечеринки с друзьями. В день инцидента 16-летняя школьница распивала спиртные напитки в компании друзей, отошла от компании и заблудилась во дворах. После этого она позвонила матери и заявила, что неизвестные затолкали ее в багажник своей машины и увезли в гаражи. Позже девушка заявила, что выдумала похищение. В отношении школьницы возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе.

Ранее россиянин хотел развеселить полицейских и 50 раз позвонил в экстренные службы.