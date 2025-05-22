На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин хотел вернуть жену и обвинил ее в краже денег

В Красноярске муж обвинил жену в краже, пытаясь ее вернуть
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Житель Березовского района хотел вернуть ушедшую жену домой и оклеветал ее. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Инцидент произошел в начале этого года, красноярец хотел вернуть домой ушедшую от него жену и позвонил в полицию, заявив, что она похитила у него 50 тысяч рублей и ушла. Тем же вечером к нему приехали следователи, которым он продолжал лгать и составил на супругу заявление. Оперативники возбудили уголовное дело о краже.

Когда выяснилось, что история оказалась ложью, против самого мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Вернулась ли к нему жена - неизвестно.

До этого сообщалось, что в Уфе девушка выдумала похищение после вечеринки с друзьями. В день инцидента 16-летняя школьница распивала спиртные напитки в компании друзей, отошла от компании и заблудилась во дворах. После этого она позвонила матери и заявила, что неизвестные затолкали ее в багажник своей машины и увезли в гаражи. Позже девушка заявила, что выдумала похищение. В отношении школьницы возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе.

Ранее россиянин хотел развеселить полицейских и 50 раз позвонил в экстренные службы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами