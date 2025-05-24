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В Мозамбике расследуют обстрел российского научного судна у побережья страны

Мозамбик расследует нападение на российское океанографическое судно «Атлантида»
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РИА Новости

Власти Мозамбика начали расследование инцидента с участием российского океанографического судна, подвергшегося нападению у побережья страны. Об этом сообщает портал Club of Mozambique, ссылаясь на представителя правительства.

В сообщении указали, что инцидент произошел 10 мая в акватории, где все еще сохраняется активность вооруженных группировок.

Российское научное судно «Атлантида» подверглось обстрелу с двух неустановленных судов. После инцидента судно сделало остановку в порту Мапуту, а затем продолжило маршрут в направлении Южно-Африканской Республики.

В августе РИА Новости со ссылкой на материалы Росрыболовства сообщало, что российские исследователи в рамках масштабной научной экспедиции планируют проведение комплексных исследований в исключительных экономических зонах ряда государств. Работы выполняются с использованием научных судов К-1711 «Атлантниро» и К-1704 «Атлантида».

Экспедиция охватывает воды стран Западной Африки, включая Марокко, Мавританию, Гвинею-Бисау, Гвинею, Сьерра-Леоне, Либерию, Нигерию, Камерун, Габон и Анголу, а также государств западной части Индийского океана, таких как Эритрея, Мадагаскар, Мозамбик, Маврикий и Оман.

Ранее атакованный эстонскими войсками корабль прибыл в порт Приморска.

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