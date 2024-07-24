Ростовские школьники сжигали иконы и публиковали видео в интернете

В Ростове-на-Дону подростки снимали видео, на которых они оскверняли иконы. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, школьники из Азовского района публиковали материалы в закрытой группе, но в последствии ролики распространились по местным сообществам.

На одном из видео заметно, как молодой человек кладет икону на землю и ударяет по защитному стеклу молотком. На других кадрах подростки фотографируются с иконой, которую только что подожгли.

О том, обратили ли правоохранительные органы внимание на ситуацию, не сообщается. По какой причине школьники оскверняют иконы, также неизвестно.

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