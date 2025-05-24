Стало известно о туристах с Украины, прибывших в Россию

Более 5 тысяч граждан Украины пересекли границу Российской Федерации в текущем году, 21 человек указал целью визита — туризм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Отмечается, что за первый квартал 2025 года на территорию России в общей сложности въехали 5427 граждан Украины, из них 5129 совершали частные визиты. Кроме того, у 186 украинских граждан был деловой визит в РФ, 55 человек приезжали в страну по работе, 27 — по учебе. 21 гражданин Украины посетил Россию в качестве туриста, девять — были транзитом.

Известно также, что около 5 тысяч прибывших на российскую территорию украинцев воспользовались самолетами, 405 человек пересекли госграницу на автомобиле, 26 — в пешем порядке.

20 мая депутат Верховной рады Юлия Яцык сообщила, что за три года, с начала российской специальной военной операции, с территории Украины по поддельным документам сбежали почти 45 тысяч человек. Возбуждено примерно семь тысяч уголовных дел, связанных с незаконным пересечением государственной границы.

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