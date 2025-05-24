Двоих пострадавших в ДТП на трассе М12 детей положили в клинику Рошаля

Двоих пострадавших в аварии на трассе М12 детей госпитализировали в Клинику доктора Рошаля (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии) в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Дети уже полностью прошли диагностику, сейчас с ними работают хирурги.

Все остальные раненые дети также доставлены в больницу. Угрозы для их жизни и здоровья уже нет, они находятся под присмотром врачей. Также в детскую поликлинику прибыли сотрудники научно-практического центра медицины катастроф для оказания помощи родителям несовершеннолетних.

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