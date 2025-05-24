Москвичам пообещали теплую погоду без осадков 24 мая

Теплая погода без осадков ожидается в российской столице 24 мая. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Метеоролог отметил, что в Москве прогнозируется переменная облачность. При этом температура воздуха в городе составит от +26°C до +28°C, а в области — от +23°C до +28°C.

«Такие значения существенно выше нормы, и с большой долей вероятности сегодняшний день станет самым теплым с начала календарной весны», — подчеркнул специалист.

По его словам, ветер в столице будет южных направлений. Скорость его порывов может составить от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, в свою очередь, достигнет 751 миллиметра ртутного столба.

До этого Леус заявил, что 22 мая в Москве наступило метеорологическое лето. Об этом свидетельствуют среднесуточная температура воздуха, превысившая отметку в +15°C, и благоприятные прогнозы на ближайшие пять–шесть дней. Как сказал синоптик, в текущем году метеорологическое лето в столице РФ стартовало на четыре дня раньше климатических сроков.

Ранее москвичей предупредили о дождях и грозах в начале июня.